Nursena Say sosyal medya ürünleri yüzünden cilt sorunları yaşadı

Sosyal medyada kullanılan reklamlar, fenomenlerin denemeden paylaştığı ürünler her gün yeni bir skandala neden oluyor. Bunların son kurbanı da 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say oldu. Güzellik kraliçesinin kullandığı ürünler yüzünde gül hastalığına yol açtı.

Nursena Say (Takvim.com.tr)

AĞIR HASAR OLUŞABİLİR

Tescilli güzel, "Sosyal medyada gördüğünüz, insanların reklam yaparak üzerinizden para kazandığı klinikler, cilt bakım ürünleri size iyi gelmeyebilir. Ve mevcut cildinizi kurtarılması zor bir hale getirebilir. Doktorunuza danışmadan hiçbir adım yapmayın. Ben yaptım siz yapmayın." diye uyardı.

YÜZÜNÜ BÖYLE GİZLEDİ

Nursena Say (Takvim.com.tr)Nursena Say'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda kullanıcı bu konunun önemine dikkat çekti.