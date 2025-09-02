Aliye Uzunatağan’a Bağdat Caddesi’nde Michael Jackson benzetmesi

Musiki Eğitim Vakfi, Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu'nda 30 Ağustos kapsamında özel bir konsere imza attı. Etkinliğe Demet Sabancı, Buçe Buse Kahraman ve Aliye Uzunatağan ile kızı Ayşecan Tatari gibi ünlü simalar katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ayşecan Tatari ve annesi Aliye Uzunatağan, "Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Yaz sezonunun bitimiyle setlerimiz tekrardan başlıyor, setlerimizi özlemişiz. Tatilimiz güzel geçti, Marmaris'de güzel tatil yaptık." dediler.

Annem Michael Jackson gibi (Takvim.com.tr)

ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Aliye Uzunatağan hakkında konuşan kızı Ayşecan Tatari, annesine Michael Jackson benzetmesi yaparak güldürdü. Tatari, "Annem ile Bağdat Caddesi'ne gezmeye çıkıyoruz. Bazen de çıkamıyoruz. Çünkü annem orada Michael Jackson gibi ilgi görüyor." dedi.