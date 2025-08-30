Yasemin Sakallıoğlu Ankara’da sahne aldı: “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” gösterisi büyük ilgi gördü

Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı gösterisini Ankara'da sahneledi.

Sakallıoğlu, kendi yaşamından kesitler ve günlük hayattan derlediği komik hikâyeleri dans ve müzik performanslarıyla harmanlayarak izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Gösterisini yalnızca anlatmakla sınırlamayan komedyen, izleyicilerini sahneye davet ederek performansını interaktif hale getirdi.

Seyircileriyle sohbet ederek gösteriye dahil eden Sakallıoğlu, enerjisi ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı.