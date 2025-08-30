Güzide Duran’dan flaş ilişki açıklaması: “Fikret Orman’la çok mutluyum”

Adnan Aksoy'la boşanma aşamasında olan ve şu sıralar Fikret Orman'la aşk yaşayan Güzide Duran, "İlişkimiz çok iyi gidiyor." mesajı vererek pes dedirtti.

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la beraberlik yaşayan Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Neşeli ve sempatik halleri ile dikkat çeken Duran, "Tatilden döndüm çocuklarımla beraber vakit geçirdim" ifadelerini kullandı.

'FİKRET'LE ÇOK MUTLUYUM'

Fikret Orman'la yaşadığı sansasyonel birliktelik hakkında da konuşan Duran, "Fikret Orman ile ilişkimiz çok güzel gidiyor, çok mutluyum" açıklamalarında bulundu. Duran'ın, boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy bu ilişkiyi kınayarak evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, parmağındaki yüzükle dikkat çekmişti. Bu durum sonrası Fikret Orman'la nişanlandığı öne sürülmüştü.

Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Fikret Orman ile el ele görüntü veren Duran, büyük tepki çekmişti.