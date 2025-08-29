Müge Anlı’nın Güven Banasında bu akşam sürpriz ikili: Berkay ve Bülent Serttaş yarışıyor!

Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de ekrana gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız "Güven Bana", bu akşam saat 20.00'da on üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak. "Güven Bana"nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda sanatçı Berkay ve Bülent Serttaş yarışacak. Sevilen ikili birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

BİLGİ YETERLİ DEĞİL...

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili... Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek.

Yarışmacı olarak katılmak için:

WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43