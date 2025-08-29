PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ercan Deniz'in silahlı baskını aileyi sarstı: Özcan Deniz iki villayı devretti

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in başı aile kavgasıyla dertte... Ercan Deniz, bir dönem beraber çalıştığı kardeşi Özcan Deniz’in villasını silahla basıp ortalığı birbirine kattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Ercan Deniz’in silahlı baskını aileyi sarstı: Özcan Deniz iki villayı devretti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'le kavgalı olan Özcan Deniz'in, Zekeriyaköy'deki 2 villayı ağabeyine devrettiği ve aralarındaki sorunları çözüme kavuşturduğu öne sürülmüştü. Fakat olayla ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. Protokol sağlanmadan önce Özcan Deniz ve kardeşi Melek Deniz'in yaşadığı 3 villaya silahıyla giden Ercan Deniz, "Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm." dedi.

İKİ VİLLAYI VERDİ

Zekeriyaköy'deki jandarma ekiplerinin olay yerine gelip, müdahale bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası Özcan Deniz'in ağabeyi ile masaya oturmaya karar verdiği aktarıldı. Ünlü şarkıcının, 2 villayı ağabeyine verdiği öğrenildi.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da, eşinin ailesi tarafından darp edildiğini itiraf etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Bakan Fidan’dan terör devleti İsrail’e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Türk Telekom
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru açtırıldı
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Kartal’dan Avrupa’ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan’da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!