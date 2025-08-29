Ercan Deniz’in silahlı baskını aileyi sarstı: Özcan Deniz iki villayı devretti

Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'le kavgalı olan Özcan Deniz'in, Zekeriyaköy'deki 2 villayı ağabeyine devrettiği ve aralarındaki sorunları çözüme kavuşturduğu öne sürülmüştü. Fakat olayla ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. Protokol sağlanmadan önce Özcan Deniz ve kardeşi Melek Deniz'in yaşadığı 3 villaya silahıyla giden Ercan Deniz, "Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm." dedi.

İKİ VİLLAYI VERDİ

Zekeriyaköy'deki jandarma ekiplerinin olay yerine gelip, müdahale bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası Özcan Deniz'in ağabeyi ile masaya oturmaya karar verdiği aktarıldı. Ünlü şarkıcının, 2 villayı ağabeyine verdiği öğrenildi.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da, eşinin ailesi tarafından darp edildiğini itiraf etmişti.