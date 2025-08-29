Avatar Atakan doğum gününde ringlere geri dönüş sözü verdi: “1 sene sonra bırakıyorum”

PODCAST CANLI YAYIN
Etiler’de eşi Serap Arslan’ın sürpriz partisiyle doğum gününü kutlayan Avatar Atakan, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin de katıldığı gecede basına ringlere dönüşüyle ilgili konuştu. Atakan, eşi Serap Arslan’a verdiği sözü yineleyerek, bir yıl sonra sporu bırakacağını açıkladı.

29 Ağustos 2025
Avatar Atakan, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda eşi Serap Arslan'ın düzenlediği sürpriz parti ile doğum gününü kutladı. Doğum gününe İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de katıldı. Çıkışta kısaca, "Çocuklar evde diye biz hediyemizi verdik ve çıkıyoruz." diyen Tatlıses çifti, daha sonra oradan ayrıldı.

BİR SÖZ DAHA…

Doğum gününü kutlayan basın mensuplarına teşekkür eden Avatar Atakan, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda tekrardan ringlere döndüğü için eşi Serap Arslan'ın kendisine kızdığını söylemişti. Ünlü isim, "Ben eşime sizlerin de önünde söz veriyorum. 1 sene sonra bırakıyorum ringleri." diyerek tekrardan eşine söz verdi.

Bir dönem ringleri bırakan Avatar Atakan geçtiğimiz ay geri dönmüştü.

