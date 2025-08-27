Melisa Döngel: “Şu andan itibaren bir ilişkim yok''

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, önceki akşam arkadaşları ile birlikte Cihangir'de bir mekandaydı. Basın Mensuplarının ricasını kırmayan Döngel, ayaküstü sohbet etti.

Yazdan bahseden Döngel, "Benim için bu yaz, hem iş hem de tatil şeklinde geçti. Eylül ayına kadar boşum. Zaten Eylül'e de bir şey kalmadı. Sonra tekrar çalışmaya başlayacağım Yurt dışına gideceği. Türkiye'yi temsil etmek adına okuduğum projeler var.'' dedi.

''İLİŞKİM YOK''

"Melisa Hanım tatil sizin için nasıl geçti yalnız mıydınız?'' sorusuna güzel oyuncu, "Hayır yalnız değildim ama o orada kaldı. Ayrıldım, şu andan itibaren bir ilişkim yok. Kısmet neyse o oluyor hayatta, şu an kariyer odaklıyım." ifadelerini kullandı.

Döngel'in, Samir Balkan'la yaz başı başlayan ilişkisi çabuk bitti.