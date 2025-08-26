Şevval Şahin ve Burak Ateş Bebek’te gazetecilerden kaçtı

Manken Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş ile önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken karşılarında gazetecileri buldu. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, arkalarını dönerek sağa sola kaçmaya başladı. Sürekli gündemde olan ikilinin bu hareketine bir anlam verilemedi.

Ünlü manken patlayan flaşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi (Takvim.com.tr)Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan sevgililer, sahil hattı boyunca yürümeye başladı. Çiftin etrafını bir anda çiçekçiler sardı. iki sevgili, çiçekçilerden kurtulmak için koşar adımlarla araçlarına binerek oradan uzaklaştı.