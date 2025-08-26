Güzide Duran boşanma sürecinde Londra’da 2 milyon liralık çanta ile dikkat çekti

Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. İki çocuğu dünyaya geldi. Yıllar sonra evlilikte kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi. Duran, iki çocuğunun babasından 20 milyon TL tazminat ile aylık 600 bin TL nafaka talep etti. Ancak Duran henüz boşanma davası bitmeden Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman 'la aşk yaşamaya başladı. Adnan Aksoy bu kez karşı atağa kalktı.

Hem zina davası açıp hem de "Sadakat yükümlülüğünü iptal etti" deyip Duran'ın cep telefonunun incelenmesi için başvuru yaptı. İşte tüm bunlar devam ederken, Duran soluğu İngiltere'nin başkenti Londra'da aldı.

Eski mankenin sol parmağındaki alyans takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

TEKLİF Mİ ALDI?

Londra'nın en lüks mağazasına gidip alışveriş yaptı. Sol parmağındaki yüzük takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Herkes "Boşanmadan evlilik teklifi mi aldı?" sorusuna cevap aradı. Fotoğraftaki başka bir detay ise çantaydı. Duran'ın ünlü bir Fransız markasına ait çantası fiyatıyla şoka uğrattı. Özel tasarım çantası 45 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon liraydı. Bu durum "Galiba Fikret Bey'in hediyesi!" iddialarını da gündemin ilk sırasına taşıdı.

