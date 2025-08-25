PODCAST CANLI YAYIN
Gözde çift hayatını burada geçiriyor

Kenan İmirzalıoğlu... Gösterişten uzak yaşamıyla tanınan oyuncu, eşi Sinem Kobal ve çocukları için Çeşme’de daha büyük bir eve taşındı. Sadettin Saran’ın ise kızı, Lal Saran, Assos’ta düzenlenen duygusal bir törenle Tolga İrdem’le hayatını birleştirdi.



Bazı insanlar vardır; hayatlarının her alanında aynı çizgiyi korurlar. Gösterişten uzak, ama derin; abartısız ama özenli… Kenan İmirzalıoğlu da o isimlerden biri. Kariyerinde ne kadar istikrarlıysa, özel hayatında da aynı dengeyi kurmayı başaran nadir oyunculardan. Sinem Kobal'la yıllardır süren mutlu evliliği, iki çocukla büyüyen aileleri ve şimdi de o ailenin konforu için aldığı yeni bir karar: Yeni yazlık bir ev. Yıllardır Çeşme'nin müdavimlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu, bu yaz bir değişikliğe gitti.

Alışılmış yazlıklarını geride bırakıp, çocuklarıyla birlikte daha büyük, daha ferah bir eve taşındılar. Kenan İmirzalıoğlu'nun ev değişikliği bir statü göstergesi değil. O, hiçbir zaman lüksü gösterişle harmanlayanlardan olmadı. Bu yeni ev, aslında sadece daha geniş bir alan değil; çocukların rahatça oynayabileceği bir bahçe, Sinem Kobal'ın sevdikleriyle vakit geçirebileceği huzurlu bir ortam yaratmak istemiş Kenan bey. Duyduğumuza göre, yaz başında başlayan tadilat sürecinde Kenan İmirzalıoğlu her detayla bizzat ilgilenmiş.

Sinem Kobal ve kızı (Takvim.com.tr)Sinem Kobal ve kızı (Takvim.com.tr)

Mobilya seçiminden güvenliğe, çocuk odalarının düzeninden mutfak ergonomisine kadar her şey düşünülmüş. Aile için hiçbir masraftan kaçınılmamış, hiçbir detay göz ardı edilmemiş. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evliliği yıllardır magazin dünyasında en "sessiz" ama en "istikrarlı" birlikteliklerden biri. Ne sansasyonel haberlerle gündeme geliyorlar, ne de ilişki pazarlaması yapıyorlar. Belki de bu yüzden gerçeklikleri daha çok kıymetli. Yeni yazlıklarıyla, yeni anılara ve sessiz ama sağlam bir mutluluğa yelken açtıkları bu yaz, umarız onlar için sadece güneşli değil; bol kahkahalı, huzurlu ve hatıralarla dolu geçer.

GÖCEK'TEN ASSOS'A ALINDI!
Gelinliğini giyinmiş bir kız çocuğu, gözleri ışıl ışıl. Yanında, onu hayatı boyunca elinden tutarak bugünlere getirmiş bir baba. Gözlerinin kenarına ilişmiş yaşlar; kim bilir kaç anının ağırlığını taşıyor… Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran, geçtiğimiz hafta sonu, Tolga İrdem'le dünya evine girdi. Düğün töreni, kelimenin tam anlamıyla duyguların gözyaşlarına karıştığı bir tabloya dönüştü. Ve o tablo, Assos'un eşsiz doğasında hayat buldu.

Tolga İrdem ve Lal Saran (Takvim.com.tr)Tolga İrdem ve Lal Saran (Takvim.com.tr)

Lal Saran ve Tolga İrdem mutluluğa "Evet" dedi. Çift, mutluluk gözyaşları döktü.

