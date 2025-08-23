İstanbul sosyetesi cüce keçi beslemeye başladı: Yeni trend 15 bin liradan başlayan fiyatlarla

İstanbul sosyetesi hayvanseverdir; neredeyse hepsinin bir köpeği veya kedisi vardır. Fakat son zamanlarda sosyetede başka bir hayvanın trend olduğunu öğrendim; 'cüce keçi'... İstanbul sosyetesinin seçkin isimlerinden olan Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün 'ün cüce keçileri olduğu kulağıma geldi. Biraz sorup soruşturunca, Serdar Bey'in biri erkek biri dişi iki tane yavru cüce keçisi olduğunu, onları Marmaris Bozburun'daki yazlığında evcil hayvan olarak beslediğini öğrendim. Merak edip biraz araştırınca da cüce keçilerin sosyetede yeni trend olduğunu anladım.

İSTANBUL'DA ÇİFTLİKLERİ VAR

Cüce keçiler, bildiğimiz keçilerin minyatürü. Kökeni, Afrika ülkesi Nijerya. Boyları 40-50 santim, kiloları ise, 20-25 kilo arasında. Sevimli, cana yakın, oyuncu ve eğitilebilir oldukları için özellikle Avustralya ve Amerika'da evcil hayvan olarak çok popüler olmuşlar. Cüce keçilerin popülerliği bizim sosyeteye kadar gelmiş. İstanbul'da 4-5 tane cüce keçi çiftliği varmış. Serdar Gülgün de cüce keçilerini İstanbul'daki bu çiftliklerden birinden almış. Ama alması öyle kolay olmamış, üç ay beklemiş. Çünkü cüce keçiler yok satıyormuş! Bahçeli evi olan sosyete artık evcil hayvan olarak kedi, köpeği değil cüce keçileri tercih ediyormuş. Fiyatları da, cinsiyeti, tüy rengi ve göz rengine göre 15 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkıyormuş.

Serdar Gülgün, cüce keçi için gittiği çiftlikte keçi bulamamış. Üç ay keçilerin doğum yapmasını beklemiş ve doğan yavrulardan ikisini satın almış.

Bir cüce keçi çiftliğinin sahibiyle konuştum. İsim vermedi ama sosyetede çok tanınan birçok kişiye cüce keçi sattığını söyledi.

TATİLDE EV BAKMAYA GİTTİLER

Bahar Şen (Takvim.com.tr)