İstanbul sosyetesi cüce keçi beslemeye başladı: Yeni trend 15 bin liradan başlayan fiyatlarla

Evlerinde cins kedi veya köpek besleyen İstanbul sosyetesinin yeni gözdesi cüce keçiler. İstanbul’daki çiftlikler, sosyeteye cüce keçi yetiştiremiyor.

Giriş Tarihi :23 Ağustos 2025
İstanbul sosyetesi hayvanseverdir; neredeyse hepsinin bir köpeği veya kedisi vardır. Fakat son zamanlarda sosyetede başka bir hayvanın trend olduğunu öğrendim; 'cüce keçi'... İstanbul sosyetesinin seçkin isimlerinden olan Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün'ün cüce keçileri olduğu kulağıma geldi. Biraz sorup soruşturunca, Serdar Bey'in biri erkek biri dişi iki tane yavru cüce keçisi olduğunu, onları Marmaris Bozburun'daki yazlığında evcil hayvan olarak beslediğini öğrendim. Merak edip biraz araştırınca da cüce keçilerin sosyetede yeni trend olduğunu anladım.

Cüce keçi (Takvim.com.tr)Cüce keçi (Takvim.com.tr)

İSTANBUL'DA ÇİFTLİKLERİ VAR

Cüce keçiler, bildiğimiz keçilerin minyatürü. Kökeni, Afrika ülkesi Nijerya. Boyları 40-50 santim, kiloları ise, 20-25 kilo arasında. Sevimli, cana yakın, oyuncu ve eğitilebilir oldukları için özellikle Avustralya ve Amerika'da evcil hayvan olarak çok popüler olmuşlar. Cüce keçilerin popülerliği bizim sosyeteye kadar gelmiş. İstanbul'da 4-5 tane cüce keçi çiftliği varmış. Serdar Gülgün de cüce keçilerini İstanbul'daki bu çiftliklerden birinden almış. Ama alması öyle kolay olmamış, üç ay beklemiş. Çünkü cüce keçiler yok satıyormuş! Bahçeli evi olan sosyete artık evcil hayvan olarak kedi, köpeği değil cüce keçileri tercih ediyormuş. Fiyatları da, cinsiyeti, tüy rengi ve göz rengine göre 15 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkıyormuş.

Serdar Gülgün, cüce keçi için gittiği çiftlikte keçi bulamamış. Üç ay keçilerin doğum yapmasını beklemiş ve doğan yavrulardan ikisini satın almış.

Bir cüce keçi çiftliğinin sahibiyle konuştum. İsim vermedi ama sosyetede çok tanınan birçok kişiye cüce keçi sattığını söyledi.

TATİLDE EV BAKMAYA GİTTİLER

Bahar Şen (Takvim.com.tr)Bahar Şen (Takvim.com.tr)

Bodrum, hafta sonunda, yine bir davete daha ev sahipliği yaptı. Sosyete ve sanat dünyasından ünlü isimler bu kez, tatilde ev bakmaya gitti! RAMS, İstanbul'daki, dünyanın ilk Etro Residences projesini, Bodrum'da verdiği bir davetle tanıttı. Gün batımında kokteyl ile başlayan davet, yemekle devam etti. Müzisyen Emir Ersoy'un canlı performansı ve DJ müziğiyle renklenen davette benim dikkatimi çeken konukların şıklığıydı.

Vedat-Seda Alaton (Takvim.com.tr)Vedat-Seda Alaton (Takvim.com.tr)

İtalyan moda markası Etro iş birliğiyle gerçekleştirilen rezidans projenin tanıtımına gittikleri için olsa gerek hepsi çok şıktı.

EN ZORLANDIĞIM ROLDÜ

Şamdan Plus'ın son sayısının kapağında Saadet Işıl Aksoy var. Fransa'da vizyona giren, Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı 'Confidente' adlı filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu, filmiyle ilgili ilginç bilgiler vermiş. Örneğin, başrolünde olduğu filmin başarısından söz ederken şimdiye kadar en zorlandığı iş olduğunu belirtmiş.

Saadet Işıl (Takvim.com.tr)Saadet Işıl (Takvim.com.tr)

"Tek mekanda, tüm sahnelerde, kamerayla sürekli yakın temasta olmamı gerektiren bir filmdi ve gerçekten benim açımdan bildiğim ne varsa tepetaklak ettiğim bir çalışma sistemiydi. Oyuncu olarak her anında risk alarak ve ezberimdeki her bilgiyi kullanarak çalıştım" demiş. Kızı Marisa, moda ve beslenme konusunda da ilginç şeyler söyleyen Saadet Işıl Aksoy, Şamdan Plus'a çok özel pozlar da vermiş.

Aksoy'un başrolünde olduğu 'Confidente', 1990'larda, 900'lü hatlarda çalışan bir kadının hayatının değişimini konu alıyor.

Saadet Işıl Aksoy, Şamdan Plus'ın yeni sayısına birbirinden özel pozlar verdi.

