İstanbul sosyetesi cüce keçi beslemeye başladı: Yeni trend 15 bin liradan başlayan fiyatlarla

İstanbul sosyetesi hayvanseverdir; neredeyse hepsinin bir köpeği veya kedisi vardır. Fakat son zamanlarda sosyetede başka bir hayvanın trend olduğunu öğrendim; 'cüce keçi'... İstanbul sosyetesinin seçkin isimlerinden olan Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün'ün cüce keçileri olduğu kulağıma geldi. Biraz sorup soruşturunca, Serdar Bey'in biri erkek biri dişi iki tane yavru cüce keçisi olduğunu, onları Marmaris Bozburun'daki yazlığında evcil hayvan olarak beslediğini öğrendim. Merak edip biraz araştırınca da cüce keçilerin sosyetede yeni trend olduğunu anladım.