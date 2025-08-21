Yağmur Tanrısevsin kadın doğum uzmanı rolü için klinikte staj yaptı

Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yeni projesinde bir kadın doğum uzmanına hayat verecek. Çekimleri Makedonya'da gerçekleşecek proje için oyuncu, çalışmalara haftalar öncesinden başladı. Tanrısevsin, yeni dizisi için bir kliniğe giderek, kadın doğum uzmanından eğitim aldı.

BİR NEVİ STAJ...

Bir hafta boyunca jinekolog ile çalışan oyuncunun, 'ultrason nasıl çekilir?' ve 'doktorlar hastalara nasıl davranır?' gibi birçok konuda eğitim aldığı öğrenildi. Bir nevi staj yapan Tanrısevsin, rolünü iyi ortaya çıkarmak için klinlikten çıkmadı. Doktor önlüğüyle çektirdiği kareyi de sosyal medyadan paylaşan Tanrısevsin'e binlerce beğeni gelirken, sevenleri ise mesaj yağmuruna tuttu.