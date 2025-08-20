Sabancı çiftinden Boğaz’da minik Alara’ya özel doğum günü kutlaması

Yazı sık sık seyahate çıkarak geçiren Hacı- Nazlı Sabancı çifti, kızları Arzu Alara için yalıda bir organizasyon düzenledi. Çift, ailelerinin katıldığı etkinlikte kızlarına 2 yaş kutlaması gerçekleştirdi. Aile üyeleri ve dostlarıyla İstanbul Boğaz'ına karşı bir yemek yiyen misafirler ardından minik Alara için getirdikleri hediyeleri verdiler.

Nazar değer korkusuyla fotoğraflarda kızlarının yüzünü gizleyen Nazlı Hanım, doğum günü için renkli bir tema belirleyip, her detayla özel olarak ilgilenerek sempatik bir ambiyans oluşturmuştu.