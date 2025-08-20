Laleli’de moda şöleni: 50 metrelik podyumda Filistin’e destek mesajı

İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Laleli, bu yıl 11. kez Moda ve Alışveriş Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Önceki gün düzenlenen açılış defilesi için Laleli Caddesi'ne 50 metrelik podyum kuruldu. 60 model; 11 markaya ait toplam 110 kombinle podyumda yürüdü. Defilede podyuma çıkan isimler arasında; süper model Tülin Şahin ve Şevval Şahin'in yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken yıldızı Olimpia Ahenk, Türkiye güzelleri Simay Rasimoğlu ve Alona Kral da yer aldı.

Filistin dayanışması (Takvim.com.tr)

İLGİ YÜKSEKTİ

"Geçmişin Işığında Geleceğin Modası" teması ile dünyanın en büyük açık hava moda etkinliklerinden biri olarak anılan festivale başta Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Romanya, Polonya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Afrika olmak üzere pek çok ülkeden binlerce yabancı ziyaretçi katıldı. Festivali Laleli Caddesi'nde büyük bir kalabalık ilgiyle izlerken, 60 model defilenin finalinde Filistin'e destek için kefiye bağlayarak güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

Şevval Şahin, "İlk kez bu kadar büyük ve cadde üzerine kurulu bir podyumda defileye çıktım. Davetlilerin yanı sıra halkın ilgisi de büyüktü. Heyecan vericiydi." dedi.