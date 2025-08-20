SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Laleli’de moda şöleni: 50 metrelik podyumda Filistin’e destek mesajı

Geçtiğimiz gün Laleli’de düzenlenen festivale onlarca ülkeden binlerce ziyaretçi katılırken, finalde podyuma çıkan modeller kefiye bağlayarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Laleli’de moda şöleni: 50 metrelik podyumda Filistin’e destek mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Laleli, bu yıl 11. kez Moda ve Alışveriş Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Önceki gün düzenlenen açılış defilesi için Laleli Caddesi'ne 50 metrelik podyum kuruldu. 60 model; 11 markaya ait toplam 110 kombinle podyumda yürüdü. Defilede podyuma çıkan isimler arasında; süper model Tülin Şahin ve Şevval Şahin'in yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken yıldızı Olimpia Ahenk, Türkiye güzelleri Simay Rasimoğlu ve Alona Kral da yer aldı.

Filistin dayanışması (Takvim.com.tr)Filistin dayanışması (Takvim.com.tr)

İLGİ YÜKSEKTİ

"Geçmişin Işığında Geleceğin Modası" teması ile dünyanın en büyük açık hava moda etkinliklerinden biri olarak anılan festivale başta Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Romanya, Polonya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Afrika olmak üzere pek çok ülkeden binlerce yabancı ziyaretçi katıldı. Festivali Laleli Caddesi'nde büyük bir kalabalık ilgiyle izlerken, 60 model defilenin finalinde Filistin'e destek için kefiye bağlayarak güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

Şevval Şahin, "İlk kez bu kadar büyük ve cadde üzerine kurulu bir podyumda defileye çıktım. Davetlilerin yanı sıra halkın ilgisi de büyüktü. Heyecan vericiydi." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
İyi Parti’den Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir
Macron Türkiyesiz olmaz dedi Rutte ABD’den dönüş yolunda Başkan Erdoğan’ı aradı: Ankara’nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis’te Terörsüz Türkiye’ye tam destek: Başkan Erdoğan’ın sözü yüreklere su serpti
CHP’li Turan Taşkın Özer’den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP’li İnan Güney’in savcılık ifadesi ortaya çıktı: Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu’ya oda verdim
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis’te... Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek’in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump’tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan’dan El Pais’te hakikat satırları! Türkiye’den Gazze’ye 101 bin ton yardım: Filistin’in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan’dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti’den CHP’ye okkalı Siyasi kapkaççılık cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel’e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho’dan flaş karar! Benfica maçı 11’ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!