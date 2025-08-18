Ebru Yaşar’dan Çankırı çıkarması!

Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Çankırı'da sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 80 bin kişinin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde sahne alan Yaşar, "Çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer. Ilgaz Dağları'nın eteklerindeyiz ve oradan çok güzel bir esinti geliyor. Her konserde ayrı heyecanlanıyorum. Yıllardır yenemedim bu durumu" dedi. "Buranın tuzu meşhur. Siz de aldınız mı?" sorusuna Yaşar, "Ekip arkadaşlarımdan rica ettim; hem tuz hem tarhana aldılar" yanıtını verdi.





Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ebru Yaşar'a tuzdan yapılmış mikrofon hediye etti.