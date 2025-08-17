Deniz Seki: “Nazardan korkmuyorum”

Başarılı sanatçı Deniz Seki, önceki gün Karaköy'de düzenlenen lansmanda boy gösterdi. Kırmızılar içinde oldukça şık gözüken ünlü şarkıcı, "Bana kırmızı çok yakışıyor. Rahmetli annemin en sevdiği renkti, onu özledim herhalde..." diye konuştu.

"Nazardan korkmuyorum" diyen Deniz Seki, "Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Dualarımla kendimi koruduğumu biliyorum." açıklamasını yaptı.

Güzel şarkıcı, "Çok fesat gördünüz mü? Hayatınızdan çıkardınız mı?" sorusuna, "Büyük temizlik yaptım. Allah iyilerle karşılaştırsın." yanıtını verdi.