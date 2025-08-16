Sinem Kobal 38 yaşına girdi: Doğum günü pastası ve tarzıyla dikkat çekti

Güzel oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın da mutluluğuna vardı. Son olarak Sinem Kobal, 38 yaşına bastı. Başarılı oyuncu 6 milyon takipçisi olan Instagram hesabından doğum günü karelerini paylaştı.

'NE GİYSE YAKIŞIYOR'

Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı pasta sosyal medyada da büyük ilgi gördü. 38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Öte yandan İmirzalıoğlu'nun tarzı da çok konuşuldu. Leopar desenli bir gömlek giyen yakışıklı oyuncuya, "Ne giyse yakışıyor" ve "Adam her türlü karizma" yorumları yapıldı.

Mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

38'inci yaşını kutlayan oyuncu, sorular üzerine "28 oldum" diye espri yaptı.