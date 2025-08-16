SON DAKİKA
Mermerler ailesinde servet kavgası: Zafer Murat Mermer babası Yüksel Mermer’i mahkemeye verdi

İş dünyasının yakından tanıdığı Yüksel Mermer’e, oğlu Zafer Murat Mermer, ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla dava açtı. Oğul Mermer, aile şirketlerindeki bazı hisselerinin kanunsuz olarak elinden alındığını iddia ediyor.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Türk iş dünyasında sıkça yaşanan aile içi servet kavgasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Mermerler Şirketler Grubu'nun sahibi Mermerler Ailesi'nde sorun yaşanıyor. Hem de baba-oğul arasında... Zafer Murat Mermer, babası Yüksel Mermer'i mahkemeye vermiş. Mermerler Şirketler Grubu hissedarlarından Zafer Murat Mermer, bazı şirketlerdeki pay sahipliğinin kanuna aykırı biçimde sonlandırıldığı iddiası ile şirketin yönetim kurulu başkanı olan babası Yüksel Mermer ve şirketin ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş.

Zafer Murat Mermer (Takvim.com.tr)Zafer Murat Mermer (Takvim.com.tr)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, babası Yüksel Mermer başta olmak üzere, bu işe karıştığını düşündüğü aile fertleri hakkında 'örgütlü nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'resmî belgede sahtecilik' suçlamalarını da yönetmiş. Zafer Murat Mermer bu iddialarda bulunuyor ama Yüksel Mermer iddiaları reddediyormuş. Hatta kulağıma gelenlere göre, oğlunun haksız olduğunu ve yargının kendisini haklı çıkaracağını söylüyormuş. Bu arada iş dünyasında çok sevilen Yüksel Mermer'in oğluna böyle bir şey yapmayacağı, bu kavganın altında başka bir şey olabileceği öne sürülüyor.

KUZENİNİN ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Zafer Murat Mermer, nisan ayında da kuzeni Serkan Samrıoğlu'nun kendisini ölümle tehdit ettiğini iddiasıyla emniyete gidip şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili savcılık talimatıyla Serkan Samrıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Bu arada Serkan Samrıoğlu'nun sanatçı Yasemin Yalçın'ın damadı olduğu ortaya çıkmıştı.

Çeylan Çapa (Takvim.com.tr)Çeylan Çapa (Takvim.com.tr)

BEACH'TE TOGG REKLAMI YAPTI

Sosyetenin ünlü isimlerinden Ceylan Çapa, Çeşme'de, yerli ve milli otomobilimiz Togg'un reklamını yaptı. Çapa, Yuzu Beach'teki Togg'un standında çektiği fotoğrafları Instagram sayfasından paylaştı. Çapa, paylaşımlarının altına "Beach'te sizi Togg akıllı cihaz deneyim alanı karşılıyor. Deniz ve güneşin bir arada olduğu ortamda test sürüşünüzü yapabilir, patili dostunuzla plajın keşfini çıkardıktan sonra Togg'un onlar için hazırladığı özel duşta minik dostunuza ferahlatıcı bir mola verdirebilirsiniz." yazdı.

Sinema yollarda projesi (Takvim.com.tr)Sinema yollarda projesi (Takvim.com.tr)

SİNEMA YOLLARA DÜŞTÜ

Sinemayı Türkiye'nin dört bir yanına taşımak için Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 'Sinema Yollarda' projesi başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Türk Telekom'un ana destekleriyle hayata geçen proje Nevşehir'de start aldı. Proje ile, Diyarbakır'dan Kayseri'ye, Mardin'den Malatya'ya kadar 12 şehirde, çeşitli ilçe ve beldelerde sinema keyfi yaşanacak. Farklı film seçkileriyle 100 günden fazla devam edecek proje için Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Özellikle sinema salonlarının olmadığı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu deneyime dahil olması, kültürel eşitlik açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Ronaldo, yeni saatiyle böyle poz verdi (Takvim.com.tr)Ronaldo, yeni saatiyle böyle poz verdi (Takvim.com.tr)

1.5 MİLYON DOLARLIK SAATİNİ KOLUNA TAKTI

Evlilik hazırlığında olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, milyon dolarlık saatlerine bir yenisini daha ekledi. Ronaldo, 1 milyon 500 bin dolara yeni bir saat satın aldı. Jacob & Co. markası, Ronaldo'ya özel Bugatti Chiron Tourbillon Sapphire Crystal model saat üretti. Tamamı safir ile kaplı olan saatini Ronaldo'ya, markanın sahibi Jacob Arabo teslim etti. Büyük bir mutlulukla saatini koluna takıp hayranlıkla bakan Ronaldo'nun 1 milyon dolar ve üzeri fiyata sahip 10'un üzerinde saati var. Ronaldo, 275 milyon dolarlık yıllık toplam geliriyle yalnızca futbol dalında değil, tüm spor dallarında en yüksek gelire sahip sporcu unvanına sahip.

