İrem Derici’ye düğün sürprizi: sahnede evlilik teklifi!

Şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’nun sahnede diz çökerek yaptığı evlilik teklifiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. “Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum.” diyen Derici, “Ölene kadar evet.” sözleriyle teklifi kabul etti.

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
İrem Derici’ye düğün sürprizi: sahnede evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukçu, önceki gün Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününe katıldı. Bu düğünde sahneye çıkan şarkıcı Alişan, İrem Derici'nin sevgilisi Melih Kunukçu'yu sahneye davet etti. Kunukçu, bir anda diz çöktü ve yüzüğünü çıkartarak İrem Derici'ye evlilik teklif etti.

Derici bu anlarda büyük bir şaşkınlık yaşayarak, "Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Ölene kadar, sonsuza kadar evet.'' dedi.

Evlilik teklifi sırasında, Derici'nin şaşkınlığı kameralara böyle yansıdı.

Başından bir evlilik geçen Derici, 2014 yılında evlendiği Rıza Esendemir'le 2016 yılında boşanmıştı.

