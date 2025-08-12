İbrahim Tatlıses Harbiye’de evladıyla düet yaptı

İbrahim Tatlıses önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Ünlü türkücüyü dinlemeye oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli de geldi.

İbrahim Tatlıses, evladıyla düet yaptığı konserinin öncesinde ise basın mensuplarıyla buluştu. Üzerindeki sarı gömleği ile dikkat çeken şarkıcı, kıyafeti hakkındaki sorular karşısında gülmekle yetindi. Tatlıses, torunlarının sorulması üzerine "Bırak torunları, bak kızları kaçırıyoruz." şeklinde espri yaptı.

"İDO ÇOK İYİ BİR BABA"

Basın mensupları, Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'le de sohbet etti. Bu aralar çocuklarının hastalığına üzülen Şefkatli, "İdo Bey nasıl bir baba?" sorusuna "O çok iyi bir baba." yanıtını verdi.