Uğursay Yegin Bebek'te piyasada!

Yaşam koçu Şeyda Coşkun’un eski eşi Uğursay Yegin, yanındaki esmer sevgilisiyle trafikte gazetecilere yakalandı...

Giriş Tarihi :11 Ağustos 2025
Yaşam koçu Şeyda Coşkun'la 9 yıllık evliliğini Kasım 2023 tarihinde sonlandıran iş insanı Uğursay Yegin, önceki gece Bebek'te çapkınlık turundaydı. Yeni sevgilisiyle sahil turu atan Yegin, flaşların patlamasıyla şok yaşadı. Yegin'in yanındaki esmer güzel, görüntü vermemek için büyük çaba sarf ederken, iş insanı ise şaşkınlığını gizleyemedi. Trafiğin açılmasıyla gaza basan Yegin hızlıca oradan uzaklaştı. Uğursay Yegin, Şeyda Coşkun'dan boşandıktan sonra ilk kez bir kadınla objektiflere yansıdı

Coşkun, Yegin'den 2023 yılında boşanmıştı.

Şeyda Coşkun eski eşi Uğursay Yegin'den Arat adında bir oğlu bulunuyor.

