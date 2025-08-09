PODCAST CANLI YAYIN
Ünlülerin Bodrum'da yaz coşkusu | Kimi teknesinde kimi konakladığı otelin plajında...

Ege’nin gözde tatil merkezi Bodrum’da ünlülerin yaz coşkusu devam ediyor. Kimi teknesinde kimi konakladığı otelin plajında kimi de lüks beach’lerde sezonun yorgunluğunu atıyor.

09 Ağustos 2025
Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile tatile devam ediyor. Gündoğan'daki bir beach'te görüntülenen çift, baş başa deniz keyfi yaptı.

Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Ataizi, gençlere taş çıkardı. Ataizi, deniz keyfi sonrası mekanın iskelesinde boy gösterirken sevgilisi ise oyuncunun oğlu ile suda oynamaya devam etti.

TÜRKBÜKÜ'NE DEMİR ATTI
Barış Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç ve oğulları ile Bodrum Türkbükü'ne demir attıkları teknelerinde objektiflere yansıdı. Önce denize giren yakışıklı oyuncu, daha sonra oğlu ile jet ski de yapmayı ihmal etmedi. Baba-oğul aksiyon dolu bir gün geçirirken keyifleri de yerindeydi.

ELDE VAR AŞK!
Sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisi Melih Gündüz ile Türkbükü'nde romantik anlar yaşarken objektiflere takıldı. El ele araçlarına yönelen çift, kameraları fark edince gülümseyerek selam verdi. Tatil keyfi yapan çiftin mutluluğu adeta yüzlerinden okundu.

SULU ŞAKA!
Alp Navruz, bu yaz ilk kez Bodrum'a geldi. Önceki gün Yalıkavak'taki bir otelin iskelesinde arkadaşıyla denize giren oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti. Arkadaşıyla deniz keyfi yapan Navruz'un bıyık bıraktığı görüldü. Deniz keyfi sonrası arkadaşıyla iskelede birbirlerini yıkayıp şakalaşan ikilinin halleri görülmeye değerdi.

SEZONU YENİ AÇTI
Şarkıcı Nadide Sultan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gündoğan'daki bir beach'te görüntülenen ünlü isim, oğlu ile denizde keyifli anlar yaşadı. Neşeli halleri dikkat çeken Sultan, yoğun geçen yılın yorgunluğunu tatilde atıyor.

