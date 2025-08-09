Ünlülerin Bodrum’da yaz coşkusu | Kimi teknesinde kimi konakladığı otelin plajında...

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile tatile devam ediyor. Gündoğan'daki bir beach'te görüntülenen çift, baş başa deniz keyfi yaptı.

Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Ataizi, gençlere taş çıkardı. Ataizi, deniz keyfi sonrası mekanın iskelesinde boy gösterirken sevgilisi ise oyuncunun oğlu ile suda oynamaya devam etti.