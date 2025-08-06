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Jennifer Lopez'den Yenikapı'da görsel şölen!

Jennifer Lopez’in 23 Temmuz’da Antalya’da başlayan konser serüveni dün akşam İstanbul’da devam etti. Yenikapı’da görsel bir şölen sunan dünyaca ünlü yıldız, hayranlarını mest etti

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Jennifer Lopez’den Yenikapı’da görsel şölen!

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Şarkılarını yanı sıra sahnedeki şovlarıyla da dikkat çeken Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye'de konser vermeye geldi. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında Türkiye'deki ilk durağı Antalya olan yıldız şarkıcı, Belek'te binlerce kişiye görsel bir şölen sunmuştu. Gelişi, istekleri ve konseri ile Antalya'da iz bırakan Lopez'in bir sonraki durağı ise İstanbul'du. Konserden iki gün önce İstanbul'a gelen ve şehri gezen Lopez, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Bir mağazayı kapatan sanatçı, milyonluk giyim alışverişi yaptı.

Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)

YAKTI GEÇTİ!
Dün akşam ise İstanbul'da adeta yer yerinden oynadı. Antalya'daki konseri ise beklentiyi arşa çıkaran Jennifer Lopez, İstanbul'u da adeta yaktı geçti. Güzel şarkıcı, Yenikapı'da binlerce hayranı ile buluştu. Dünya çapında bilinen şarkılarını söyleyen ve müthiş bir sevgi seli ile karşılaşan Lopez, adeta izdiham yarattı. Lopez'e konser sonrası özel bir after parti de düzenlendi. Lopez, gecede ekibinin dışında Türkiye'de kendisi ile tanışmak isteyen 50 kişinin olmasını talep etti.

Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)

Ülkemizden oldukça memnun kalan Jennifer Lopez, sahnedeyken bir kez daha Türkiye'de konser vereceğinin sinyalini de verdi.

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