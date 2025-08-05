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Jennifer Lopez dev konsere hazır!

Dünya starı Jennifer Lopez bu akşamki İstanbul konseri öncesi mesaj yolladı. “Gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz” diye yazdı..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
Jennifer Lopez dev konsere hazır!

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Jennifer Lopez, "Up All Night: Live in 2025" dünya turnesi kapsamında Türkiye'yi de unutmadı. Önce Antalya'da sahne aldı. Hatta yeni yaşını da burada kutladı. Şimdi de adres İstanbul'du.

Amerikalı şarkıcı bu akşam İstanbul'da Yenikapı'da sahne alacak. Lopez, büyük heyecanla beklenen konseri öncesi hayranlarına video mesajla seslendi. Ünlü yıldız gönderdiği videoda "5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz" ifadelerini kullandı. Jennifer Lopez, dün ise İstinye'deki bir alışveriş merkezine gitti. Milyonluk alışveriş yaptı. Kendisine bir koruma ordusu eşlik etti. Bu arada Jennifer Lopez'in sahnesi İstanbul'un yedi tepesinden esinlenerek tasarlandı ve tamamen Türkiye'de üretildi. Sahne yaklaşık 70 TIR dolusu malzemeden hazırlandı. 187 kişi tarafından kurulan sahnede 800 ışık ve 184 hoparlör yer alıyor. Sahnenin uzunluğu ise 72 metre. Sahne alanında 20 bin piksel çözünürlüklü dev bir LED ekran bulunuyor. Konser sonrası Türkiye'den ayrılacak olan Jennifer Lopez 7 Ağustos' da Kazakistan'da konser verecek.

56 yaşındaki Jennifer Lopez, enerjisi ile gençlere taş çıkartıyor.

Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)

Lopez, koruma ordusu eşliğinde dün alışveriş yaptı.

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