İstanbul’da yaz coşkusu Maximum Uniq Açıkhava’da sürüyor!

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence, devam ediyor.

Etkinlikler, Sevgili Arsız Ölüm Dirmit'i, Erol Evgin'le Dans Et'le Erol Evgin'i ve Drakula oyununu açıkhava sahnesinde ağırlayacak.

Levent Yüksel, Aydınlıkevler ve Süt Kardeşler misafirleriyle buluşacak. Yüzyüzeyken Konuşuruz, Şimdi 90'lar ve Bosphorus Open Air Metal Fest açıkhava sahnesinde olacak.

Mekan, Motive, Fideles, Life From İstanbul ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'yle kültür sanatın her dalına dokunacak.