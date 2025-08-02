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Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede, önceki gün Bebek'te bir mekanda eğlendi. Kendisine ait klasik model bir Ferrari'si bulunan Gerede, çıkışta evine gitmek için arabasına binince olanlar oldu.

Bennu Gerede'nin oğlundan çok konuşulacak hareket! Aracı bozuldu sevgilisi ile kucak kucağa servis bekledi (Takvim.com.tr) Yanında sevgilisi bulunan Gerede, direksiyonu arkadaşına teslim ederek hızlıca oradan ayrılmak istedi. Arkadaşının tüm uğraşlarına rağmen çalışmayan araba, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.