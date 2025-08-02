Bennu Gerede’nin oğlundan çok konuşulacak hareket! Aracı bozuldu sevgilisi ile kucak kucağa servis bekledi

Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede, önceki gün Bebek'te bir mekanda eğlendi. Kendisine ait klasik model bir Ferrari'si bulunan Gerede, çıkışta evine gitmek için arabasına binince olanlar oldu.
Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede, önceki gün Bebek'te bir mekanda eğlendi. Kendisine ait klasik model bir Ferrari'si bulunan Gerede, çıkışta evine gitmek için arabasına binince olanlar oldu.
Yanında sevgilisi bulunan Gerede, direksiyonu arkadaşına teslim ederek hızlıca oradan ayrılmak istedi. Arkadaşının tüm uğraşlarına rağmen çalışmayan araba, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
2 kişilik olduğu için kız arkadaşını kucağına alan Gerede, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu. Araçtan inerek arkadaşının arabayı çalıştırmasını bekleyen Dilan Gerede, yaklaşık 20 dakika boyunca uğraş verdi.
Yardım gelmesiyle çalışan arabaya binen Gerede ve sevgilisi, kucak kucağa yolculuk etti.