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Bennu Gerede'nin oğlundan çok konuşulacak hareket! Aracı bozuldu sevgilisi ile kucak kucağa servis bekledi

Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede ve sevgilisi, önceki akşam 98 model klasik Ferrari’siyle yolda kaldı. Araç içerisinde kucak kucağa servis bekleyen çift, görüntülenince panik yaptı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ağustos 2025
Bennu Gerede’nin oğlundan çok konuşulacak hareket! Aracı bozuldu sevgilisi ile kucak kucağa servis bekledi

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Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede, önceki gün Bebek'te bir mekanda eğlendi. Kendisine ait klasik model bir Ferrari'si bulunan Gerede, çıkışta evine gitmek için arabasına binince olanlar oldu.

Bennu Gerede'nin oğlundan çok konuşulacak hareket! Aracı bozuldu sevgilisi ile kucak kucağa servis bekledi (Takvim.com.tr)Bennu Gerede'nin oğlundan çok konuşulacak hareket! Aracı bozuldu sevgilisi ile kucak kucağa servis bekledi (Takvim.com.tr)

Yanında sevgilisi bulunan Gerede, direksiyonu arkadaşına teslim ederek hızlıca oradan ayrılmak istedi. Arkadaşının tüm uğraşlarına rağmen çalışmayan araba, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Bennu Gerede (Takvim.com.tr)Bennu Gerede (Takvim.com.tr)

2 kişilik olduğu için kız arkadaşını kucağına alan Gerede, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu. Araçtan inerek arkadaşının arabayı çalıştırmasını bekleyen Dilan Gerede, yaklaşık 20 dakika boyunca uğraş verdi.

Bennu Gerede'nin oğlundan çok konuşulacak hareket! Aracı bozuldu sevgilisi ile kucak kucağa servis bekledi (Takvim Gazetesi)Bennu Gerede'nin oğlundan çok konuşulacak hareket! Aracı bozuldu sevgilisi ile kucak kucağa servis bekledi (Takvim Gazetesi)

Yardım gelmesiyle çalışan arabaya binen Gerede ve sevgilisi, kucak kucağa yolculuk etti.

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