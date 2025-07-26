Sevil Sabancı’dan at iddialarına ilişkin açıklama

Perşembe günü, Sevil Sabancı'nın 1 milyon Euro'ya at aldığını duyduğumu ve kulübünün sporcusu Irmak Mermer'in bu atla yarıştığını yazmıştım. Haberim üzerine Sevil Sabancı'dan bir açıklama geldi.



Beyan esastır ve işte o açıklama: "Haberde bahsi geçen MB Rockmount Flamenco adlı atın mülkiyeti, Sevil Sabancı'ya ya da Sevil Sabancı'nın sahibi olduğu Melisa Binicilik Kulübü'ne ait değildir. Kulübümüzde atın yalnızca bakımı ve barınması sağlanmaktadır. Irmak Mermer, Melisa Binicilik Kulübü'nün lisanslı ve başarılı bir sporcusudur."