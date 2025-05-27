Sibil Çetinkaya’dan milyonluk zevk! Lüks saati sosyal medyayı salladı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Sibil Çetinkaya, bir süre oyuncu Şükrü Yıldız ile aşk yaşadı. Bu aşk onu magazin gündemine taşıdı. Popüler kültürdeki yerini aldı.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Sibil Çetinkaya, bir süre oyuncu Şükrü Yıldız ile aşk yaşadı. Bu aşk onu magazin gündemine taşıdı. Popüler kültürdeki yerini aldı.
Sosyal medyada takipçi sayısı arttı. O da bunu gelir kapısı yaptı.
Katıldığı davetler ve tanıttığı ürünlerden binlerce TL kazandı. Parasını da kendisine harcadı.
Dünyaca ünlü Fransız markasından kendisine tam 1 milyon TL değerinde bir saat aldı. Pırlantalarla süslü saatini bileğine taktı ve sosyal medyadan paylaştı.