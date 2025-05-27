Sibil Çetinkaya’dan milyonluk zevk! Lüks saati sosyal medyayı salladı

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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Sibil Çetinkaya, bir süre oyuncu Şükrü Yıldız ile aşk yaşadı. Bu aşk onu magazin gündemine taşıdı. Popüler kültürdeki yerini aldı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Sosyal medyada takipçi sayısı arttı. O da bunu gelir kapısı yaptı.