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Güzide Duran'ın kalbini Fikret Orman çaldı! İkiliden lüks yatta samimi görüntüler

Güzide Duran boşanmadan yeni bir aşka yelken açtı. İddiaya göre Fikret Orman’la yakınlaştı. İkili, ünlü iş insanının Göcek’teki demirli lüks yatında tatil yaptı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025
Güzide Duran’ın kalbini Fikret Orman çaldı! İkiliden lüks yatta samimi görüntüler

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Manken Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Duran'ın adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti.

Duran ise boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu. İşte bunlar sürerken Duran'la ilgili bir iddia gündemi salladı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Duran'ın bir süredir Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile flört ettiği kulaktan kulağa yayıldı. İddiaya göre ikili geçtiğimiz hafta Fethiye'ye gitti. Sadece tekneyle geçilen özel koya gidip Kenan Doğulu konserini dinledi.

Geçtiğimiz günlerde Göcek’e giden Güzide Duran’ın Orman’ın teknesinde poz verdiği öne sürüldü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Geçtiğimiz günlerde Göcek’e giden Güzide Duran’ın Orman’ın teknesinde poz verdiği öne sürüldü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Oldukça samimi görüntüler sergiledi. İddiaya göre ikili Fikret Orman'ın Göcek'te demirli bulunan lüks yatında kaldı. Duran ve Orman'a yakın dostlarının da eşlik ettiği vurgulandı.

Fikret Orman, Güzide Duran’ı sosyal medyada takibe almamıştı. Ancak eski sevgilisi Tuğba Coşkun’u takip etmeyi bırakmadı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fikret Orman, Güzide Duran’ı sosyal medyada takibe almamıştı. Ancak eski sevgilisi Tuğba Coşkun’u takip etmeyi bırakmadı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu arada Fikret Orman, yedi yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Coşkun'dan kısa süre önce ayrılmıştı.

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