Güzide Duran’ın kalbini Fikret Orman çaldı! İkiliden lüks yatta samimi görüntüler

Manken Güzide Duran , 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı 'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.

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Duran'ın adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti.

Duran ise boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu. İşte bunlar sürerken Duran'la ilgili bir iddia gündemi salladı.