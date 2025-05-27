Güzide Duran’ın kalbini Fikret Orman çaldı! İkiliden lüks yatta samimi görüntüler

Manken Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.
Manken Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.
Duran'ın adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti.
Duran ise boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu. İşte bunlar sürerken Duran'la ilgili bir iddia gündemi salladı.
Duran'ın bir süredir Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile flört ettiği kulaktan kulağa yayıldı. İddiaya göre ikili geçtiğimiz hafta Fethiye'ye gitti. Sadece tekneyle geçilen özel koya gidip Kenan Doğulu konserini dinledi.
Oldukça samimi görüntüler sergiledi. İddiaya göre ikili Fikret Orman'ın Göcek'te demirli bulunan lüks yatında kaldı. Duran ve Orman'a yakın dostlarının da eşlik ettiği vurgulandı.
Bu arada Fikret Orman, yedi yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Coşkun'dan kısa süre önce ayrılmıştı.