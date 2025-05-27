Gönülleri fethettiler | Ünlü isimler Malatya’da çocuklarla bir araya geldi

Bekir Aksoy, eski futbolcu Şener Özbayraklı, eşi Şilan Makal ve Gaye Turgut Evin, Malatya'da çocuklarla buluştu. Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yola çıkan ve hafta sonu Malatya'da olan Playland Eğlence Tırı'nın etkinliklerine katıldı.

Miniklere moral olan ünlü isimler, onlarla bir araya gelerek, keyifli zaman geçirdi. Bir ara halay çeken ünlü isimlerin çocuklarla olan anları yürek ısıttı. Yıldız isimler, çocukların yüzünü boyamasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bekir Aksoy, "Çok güzel bir organizasyon. Çocuklarla sohbet etmek ve zaman geçirmek çok keyifli" dedi.