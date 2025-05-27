Galatasaray’ın 25. şampiyonluk kutlamalarında kriz! Programdan çıkarılan Coşkun Sabah kulübe kızdı

Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Ancak kutlamalarda kriz yaşandı.
Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Ancak kutlamalarda kriz yaşandı.
Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı açıklanan sanatçılar arasında Coşkun Sabah da yer alırken sahneye çıkmadı. Galatasaray'a sitem eden Coşkun Sabah, Yenikapı'daki kutlama programından çıkarıldığını söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Galatasaray'ın resmi sayfasından medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu ancak dün akşam bir değişiklik olmuş. Menajerler rahat durmamışlar sanatçılarının promosyonunu yapmak için organizasyonu çok rahatsız etmişler. Sonucunda programda değişikliğe uğramış. Ben bu değişikliği Galatasaray kulübüne yakıştıramadım" dedi.
Kutlamaların bir diğer dikkat çeken anı ise Enbe Orkestrası'nın Aşkın Olayım performansıydı. Bazı taraftarlar performansın kutlama ruhuna uygun olmadığını belirterek sosyal medyada eleştirilerde bulundu.
SES SİSTEMİNE TEPKİ
Öte yandan, havai fişek gösterisinin gecenin ilerleyen saatlerine bırakılması nedeniyle alandan erken ayrılan binlerce taraftar bu gösteriyi izleyemedi. Etkinlikte ses sisteminde yaşanan sorunlar da geceye damga vurdu.
Bazı futbolcular sahneye müziksiz çıkmak zorunda kaldı. Her futbolcu için özel olarak seçildiği belirtilen müziklerde karışıklık yaşanırken, kaleci Günay Güvenç, ailesiyle sahneye çıktığı sırada kendi tercih etmediği bir müzikle karşılanınca orkestraya tepki gösterdi.