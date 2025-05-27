PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kutlamalarında kriz! Programdan çıkarılan Coşkun Sabah kulübe kızdı

Galatasaray 25’inci şampiyonluğunu Yenikapı’da kutladı. Son anda programdan çıkarılan Coşkun Sabah kulübe sitem dolu mesaj yolladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025
Galatasaray’ın 25. şampiyonluk kutlamalarında kriz! Programdan çıkarılan Coşkun Sabah kulübe kızdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Ancak kutlamalarda kriz yaşandı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı açıklanan sanatçılar arasında Coşkun Sabah da yer alırken sahneye çıkmadı. Galatasaray'a sitem eden Coşkun Sabah, Yenikapı'daki kutlama programından çıkarıldığını söyledi.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

Ünlü şarkıcı, "Galatasaray'ın resmi sayfasından medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu ancak dün akşam bir değişiklik olmuş. Menajerler rahat durmamışlar sanatçılarının promosyonunu yapmak için organizasyonu çok rahatsız etmişler. Sonucunda programda değişikliğe uğramış. Ben bu değişikliği Galatasaray kulübüne yakıştıramadım" dedi.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

Kutlamaların bir diğer dikkat çeken anı ise Enbe Orkestrası'nın Aşkın Olayım performansıydı. Bazı taraftarlar performansın kutlama ruhuna uygun olmadığını belirterek sosyal medyada eleştirilerde bulundu.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SES SİSTEMİNE TEPKİ
Öte yandan, havai fişek gösterisinin gecenin ilerleyen saatlerine bırakılması nedeniyle alandan erken ayrılan binlerce taraftar bu gösteriyi izleyemedi. Etkinlikte ses sisteminde yaşanan sorunlar da geceye damga vurdu.

Bazı futbolcular sahneye müziksiz çıkmak zorunda kaldı. Her futbolcu için özel olarak seçildiği belirtilen müziklerde karışıklık yaşanırken, kaleci Günay Güvenç, ailesiyle sahneye çıktığı sırada kendi tercih etmediği bir müzikle karşılanınca orkestraya tepki gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Şaibeli kurultay CHP’yi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaların arasına daldı! 1 kişi gözaltına alındı! İngiltere Başbakanı Keir Starmer’dan açıklama
Türk Telekom
KOBİ’ler işlerini büyütecek | KOSGEB’den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?
Kanarya Mersin’de dağıldı! Hatayspor - Fenerbahçe: 4-2 | MAÇ SONUCU
Moskova’da 1 saatlik kritik zirve! Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Tehlike 15 Temmuz’dan da büyük! TSK’daki kripto FETÖ’cülerin peşine düşüldü: 61 muvazzaf asker tutuklandı
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’de 4. dalga operasyonunda 25 tutuklama: Aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt da var
Başkan Erdoğan’dan Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde önemli açıklamalar
MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Takvim duruşma tutanaklarına ulaştı: Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilir
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a eşi Brigitte Macron’dan tokat!