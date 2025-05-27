Galatasaray’ın 25. şampiyonluk kutlamalarında kriz! Programdan çıkarılan Coşkun Sabah kulübe kızdı

Süper Lig 'de 25'inci kez şampiyon olan Galatasaray , Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Ancak kutlamalarda kriz yaşandı.

(Takvim.com.tr)

Ünlü şarkıcı, "Galatasaray'ın resmi sayfasından medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu ancak dün akşam bir değişiklik olmuş. Menajerler rahat durmamışlar sanatçılarının promosyonunu yapmak için organizasyonu çok rahatsız etmişler. Sonucunda programda değişikliğe uğramış. Ben bu değişikliği Galatasaray kulübüne yakıştıramadım" dedi.