Moda ve mimari buluşması!

Geçtiğimiz gün bir giyim markasının Maslak'taki yenilenen mağazası, Zehra Işık ev sahipliğinde gerçekleşen seçkin bir davetle tanıtıldı.

Modanın ön planda olduğu davete katılanlar arasında;

Aslıhan Doğan Turan, Mert Aslan Güneş Sert Kaya, Tülay Dölen, Gülbin Simitçioğlu, Elif Özkul, Eftalya Taşdemir, Eda Güzelcik, Buket Taşdelen, Begüm Özer, Asena Sarıbatur, Arzu Kunt, İlkem Topçuoğlu, Işıl Reçber, Işık Şimşek, Meral Yazıcı, Jülide Önengüt, Zeynep Toker, Yöntem Sunar, Serap Sarı, Sera İrvül, Pınar Tezcan, Özlem Eraslan, Müge Tezman Sırmabıyık ve Mine Aksu gibi isimler yer aldı. Bu özel buluşma, stil sahibi detayları ve samimi atmosferiyle davetlilere unutulmaz bir deneyim sundu.