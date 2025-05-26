İşte takım ruhu! Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit’ten ekip arkadaşlarına vefa dolu jest

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KIVANÇ FREN YAPTI!

Yıllardır ekranların karizmatik yüzü olarak hayatımıza dokunan Kıvanç Tatlıtuğ'u sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda motosiklet tutkunu bir maceraperest olarak da tanıdık. Rüzgarı seven, özgürlüğü gaz kolunda arayan bir adamdı o...

Harley Davidson'un gücünü, Ducati'nin keskinliğini hayatına yansıtan bir tarzı vardı. Deri ceketiyle İstanbul sokaklarında bir gölge gibi geçip giden Kıvanç, belli ki artık başka bir yolculuğa çıkıyor. Son gelen haberler, Tatlıtuğ'un iki göz bebeği olan motosikletlerini sattığını söylüyor. Neden mi? Çünkü artık o sadece "Kıvanç Tatlıtuğ" değil. Aynı zamanda bir eş, bir baba...

Hayatının merkezine ailesini koyan biri. Son dönemde yaşanan motosiklet kazaları, sadece haber bültenlerinde değil, onun zihninde de yankı bulmuş olmalı. Kimileri için motosiklet bir tutku, kimileri için bir kaçış. Ama bir çocuk sesi hayatınıza girdiğinde, motorun sesi biraz arka planda kalabiliyor.

KASKINI ASTI!

Tatlıtuğ da bunu seçmiş. Kaskını askıya asarken, hayatın başka bir hızını benimsedi: baba olmanın temposunu... Ve belki de en karizmatik duruş, sevdiklerin için yavaşlamayı bilmektir diyorum...