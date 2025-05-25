A Para'nın "Biz Bize" programında Özgün ve Melis Babadağ rüzgarı

Ünlü şarkıcı Özgün ve oyuncu Melis Babadağ A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu.

Özgün, "Ediz'in Down Sendromu tanısıyla dünyaya gelmesi ilk başlarda kafamızı çok meşgul etti. Tabii ki bizden sonra ne olacak en büyük korkumuz. Ama sırf böyle bir şey için çocuk dünyaya getirmek o çocuğa da haksızlık diye düşünüyoruz. Ediz 10 yaşına geldi ama bu süre bize 10 saniye gibi çok hızlı geçti." dedi.

Babadağ ise "Aykut Enişte" filmiyle ilgili konuştu. "Herkes devamını bekliyor. Cem Gelinoğlu bilir onu. Eminim ki uygun zamanda devamı gelecektir. Aykut Enişte seti, bayramda akrabalarınızı ziyaret ettiğinizde aldığınız his gibi. Atabeyoğlu ailesine gitmek isterim" diye konuştu.