Dilan Çiçek Deniz’in parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı! İşte sevgilisi Rafael Cemo’nun özel tasarladığı o yüzük...

Dilan Çiçek Deniz hem oyunculuğu hem de modelliği ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Dilan Çiçek Deniz hem oyunculuğu hem de modelliği ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Yurt içinde ve yurt dışında farklı projelerde yer aldı. İtalyan güzellik markası ile yaptığı anlaşmayı ise yine tekrarladı.
Bu sene de markanın uluslararası etkinliklerine katılıp tanıtım yaptı. Katalog çekimlerinde ise sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in ürünlerini kullandı.
Küpelerinden yüzüğüne kadar her takısında Çetin'in imzası olan ürünler vardı. Ünlü model böylece sevgilisinin tasarımlarını da uluslararası arenaya taşıdı.