Dilan Çiçek Deniz’in parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı! İşte sevgilisi Rafael Cemo’nun özel tasarladığı o yüzük...

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Dilan Çiçek Deniz hem oyunculuğu hem de modelliği ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Dilan Çiçek Deniz. (Takvim.com.tr arşiv) Yurt içinde ve yurt dışında farklı projelerde yer aldı. İtalyan güzellik markası ile yaptığı anlaşmayı ise yine tekrarladı.