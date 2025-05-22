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Dilan Çiçek Deniz'in parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı! İşte sevgilisi Rafael Cemo'nun özel tasarladığı o yüzük...

Ünlü model ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz İtalyan güzellik firması ile anlaşmasını tekrarladı. Yeni katalog çekiminde ise sevgilisinin tasarımı olan takıları kullandı...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Dilan Çiçek Deniz’in parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı! İşte sevgilisi Rafael Cemo’nun özel tasarladığı o yüzük...

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Dilan Çiçek Deniz hem oyunculuğu hem de modelliği ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Dilan Çiçek Deniz. (Takvim.com.tr arşiv)Dilan Çiçek Deniz. (Takvim.com.tr arşiv)

Yurt içinde ve yurt dışında farklı projelerde yer aldı. İtalyan güzellik markası ile yaptığı anlaşmayı ise yine tekrarladı.

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi. (Takvim.com.tr arşiv)Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi. (Takvim.com.tr arşiv)

Bu sene de markanın uluslararası etkinliklerine katılıp tanıtım yaptı. Katalog çekimlerinde ise sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in ürünlerini kullandı.

Dilan Çiçek Deniz. (Takvim.com.tr arşiv)Dilan Çiçek Deniz. (Takvim.com.tr arşiv)

Küpelerinden yüzüğüne kadar her takısında Çetin'in imzası olan ürünler vardı. Ünlü model böylece sevgilisinin tasarımlarını da uluslararası arenaya taşıdı.

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