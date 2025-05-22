Cemiyet hayatında hamak yogası akımı! Sibil Çetinkaya ve Sima Tarkan da trendi kaçırmadı

İstanbul'un elitleri bir kumaşın peşine takıldı. Akrobasi kumaşı denilen özel bir kumaş ile tasarlanan hamaklar, yogayla harmanlandı! Hamak yogası adı verilen bu yoga türü, sosyetiklerin ilgi alanına girmeyi başardı.

Birbirinden ünlü isimler soluğu yoga merkezlerinde aldı. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sibil Çetinkaya ve Sima Tarkan da hamak yogası akımına kapıldı. Etiler'deki yoga merkezinde ders almaya başladı. Baş aşağı sallanan Çetinkaya, "Hamak yogasını deniyoruz. Bir bu eksik kalmıştı" mesajıyla sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.