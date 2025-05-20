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Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı! Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı milli mücadele, önceki gün 106 yaşına girdi. Ünlü isimler de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla kutladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı! Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele, önceki gün 106 yaşına girdi. Ünlü isimler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla kutladı.

ÇAĞLA ŞIKEL: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı... 106 yıl önce Samsun'da yanan bir ateş tüm ülkeyi aydınlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Aynı gemideyiz paşam; dün, bugün, yarın, ilelebet...

AJDA PEKKAN: 19 Mayıs kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün, milletimize ve özellikle gençlerimize armağan ettiği bu anlamlı günü, bağımsızlığa, çağdaşlığa ve aydınlık yarınlara olan inancımızla kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin azmine, vizyonuna ve enerjisine inancımız tam!

BENSU SORAL: "Elbet bir gün beni unutturmaya çalışanlar olacaktır ama Türk gençliği buna izin vermeyecektir" Mustafa Kemal Atatürk... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

DENİZ SEKİ: Bugün, sadece bir tarih değil; umudun, inancın ve bağımsızlık yolculuğunun başladığı gün. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel günü, gururla ve minnetle kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

KEREM ALIŞIK: Bugün 19 Mayıs... Unutmaz bu gençlik geleceğe atılan umut dolu adımları... Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bağımsızlığımızın, milli mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

HÜLYA KOÇYİĞİT: "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizlerin ellerinde yükselecek" Mustafa Kemal Atatürk... Başta Ata'mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum.

TÜRKAN ŞORAY: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün milli mücadelenin Samsun'da atılan ilk adımıyla başladığı gün. Bize bağımsız bir ülke armağan ettiği için, Ata'mızı her gün minnetle anıyoruz.

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