Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hale Soygazi siber saldırıya uğradı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hale Soygazi'nin sosyal medya hesabı hacklendi. Dolandırıcılığa yönelik paylaşımlar yapılan hesaptan, "Arkadaşlar sizlere çok güzel bir yatırım öneriyorum, lütfen ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Çok sağlam ve çok güvenilir bir yatırım, tamamen devlet güvencesi altında yapılıyor. Arkadaşlar kazanmak isteyenlere yardımcı olurum" mesajları yayımlandı. Hesabı üzerinden takipçilerden para talep edilen Soygazi, "Yılların emeği gitti. Böyle oyunlara gelmeyin" diyerek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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