Serenay Sarıkaya yeni cicisiyle düşman çatlattı: Kolunda servet taşıyor

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını kıyafete bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor. Rol aldığı diziler ve reklam filmleri derken hatrı sayılır bir para kazanan Sarıkaya, hemcinslerinin de yakından takip ettiği bir isim olarak göze çarpıyor. Dünyaca ünlü lüks markaların trendlerini takip eden ve giyim kuşamına daima dikkat eden Sarıkaya'nın bir diğer takıntısı da aksesuarlar...