Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını kıyafete bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor. Rol aldığı diziler ve reklam filmleri derken hatrı sayılır bir para kazanan Sarıkaya, hemcinslerinin de yakından takip ettiği bir isim olarak göze çarpıyor. Dünyaca ünlü lüks markaların trendlerini takip eden ve giyim kuşamına daima dikkat eden Sarıkaya'nın bir diğer takıntısı da aksesuarlar...
Serenay Sarıkaya yeni cicisiyle düşman çatlattı: Kolunda servet taşıyor. (Takvim Foto Arşiv)
LÜKSÜ SEVİYOR!
Saat koleksiyonu olan ünlü oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı paranın büyük bir kısmını lüks markalara harcıyor. Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kolundaki lüks saatle dikkat çekti. Dünyaca ünlü bir markanın saatini takan Sarıkaya, kolunda adeta bir servet taşıyor. Takıları ile her zaman havasını atan güzel oyuncunun kolundaki saatin değeri 17 bin 200 Euro yani yaklaşık 750 bin TL'ydi.
Serenay Sarıkaya yeni cicisiyle düşman çatlattı: Kolunda servet taşıyor. (Takvim Foto Arşiv)
KOLUNDA SERVET TAŞIYOR
Sarıkaya'da aynı markanın birkaç farklı saati bulunuyor. Sarıkaya'da aynı markanın birkaç farklı saati bulunuyor. Güzel oyuncu, dünyaca ünlü markanın Türkiye elçiliğini de yapıyor.