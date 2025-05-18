Hollywood yıldızı Ana de Armas’ten Tom Cruise açıklaması: Sessizliğini bozdu!

Hollywood bu aşk iddiasıyla yıkılıyordu... Ve beklenen açıklama geldi. Hollywood yıldızı Ana de Armas, katıldığı televizyon programında 62 yaşındaki Tom Cruise ile ilgili sessizliğini bozdu. Amerika'da bir programa konuşan 37 yaşındaki güzel, Tom Cruise ile ilgili sorulara cevap verdi.



14 Şubat'ta ilk kez beraber görüntülendiği aktör ile ilişkisini doğrulayan Ana de Armas, "Birlikte birçok şey paylaşıyoruz" diyerek aylar sonra itirafta bulunmuş oldu. Kübalı oyuncu Ana 37, Tom ise 62 yaşında... İkili arasında 25 yaş fark var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN