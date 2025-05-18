Oyuncu Bige Önal , yakın zamanda gerçekleştirdiği bir uçak yolculuğunda korku dolu anlar yaşamıştı. İstanbul'dan Bodrum 'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağına, seyir halindeyken yıldırım düşmüştü. Olay, uçağın bulutlu bir hava koşulunda yükseldiği sırada meydana gelmişti. Uçakta bulunan yolcular arasında yer alan Önal, yaşanan sarsıntı ve paniği uzun süre unutamayacağını ifade etmişti. Önceki gün bir davette ortaya çıkan Önal, uçağa yıldırım çarpmasıyla ilgili duygularını paylaştı.

Bige Önal bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı! Ölümle burun buruna gelen oyuncu gözyaşlarını tutamadı (Takvim Gazetesi)



DUYGULARI DERİNLEŞTİ!

Zaten uçuş konusunda çok rahat olmadığını söyleyen Önal, "Küçüklüğümden beri uçaklara karşı hep bir tedirginliğim vardı. O gün yaşadığımız şey çok sarsıcıydı. Gerçekten zor ve kötü bir andı. Hatırlamak bile istemiyorum ama neyse ki fiziksel bir zarar olmadı" diyerek olayın ciddiyetini anlattı.