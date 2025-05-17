Tatil hazırlığı yapan Demet Şener seyahat ücretlerinden dert yandı! Parmağındaki devasa yüzük kafaları karıştırdı: Evlilik teklifimi aldı!

Demet Şener, önceki gün Bebek'teydi. Yaz yaklaşırken tatil planlarından bahseden Şener, "Oğlum ve arkadaşları tatile gidecek, bizler de arkadaşlarının annesiyle onları çok sıkmadan birlikte tatil yapacağız. Sonra Tolga'yla tatillerimiz olur" diye konuştu. Çocukları yurt dışında hayatını sürdüren Şener, muhabirlerin "Sizin de yurt dışına yerleşme planınız var mı?" sorusuna, "Ben her zaman buradayım. Allaha şükür imkanım var, istediğim zaman zaten gidebiliyorum. Ben İstanbul'da yaşamayı her şeyden daha çok seviyorum" diye yanıt verdi.