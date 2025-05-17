Tatil hazırlığı yapan Demet Şener seyahat ücretlerinden dert yandı! Parmağındaki devasa yüzük kafaları karıştırdı: Evlilik teklifimi aldı!

Demet Şener, önceki gün Bebek'teydi. Yaz yaklaşırken tatil planlarından bahseden Şener, "Oğlum ve arkadaşları tatile gidecek, bizler de arkadaşlarının annesiyle onları çok sıkmadan birlikte tatil yapacağız. Sonra Tolga'yla tatillerimiz olur" diye konuştu. Çocukları yurt dışında hayatını sürdüren Şener, muhabirlerin "Sizin de yurt dışına yerleşme planınız var mı?" sorusuna, "Ben her zaman buradayım. Allaha şükür imkanım var, istediğim zaman zaten gidebiliyorum. Ben İstanbul'da yaşamayı her şeyden daha çok seviyorum" diye yanıt verdi.
YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ
Demet Şener, "En çok neye para harcarsınız?" sorusuna ise, "Bu sıralar en çok seyahate para harcıyorum. Çünkü çocuklarımın yanına gidip gelirken hem bilet parası hem de otelde konaklama derken, gerçekten iyi para gidiyor" diye cevap verdi. Öte yandan uzun süredir Tolga Arman'la aşk yaşayan Demet Şener'in, parmağındaki yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı.
Akıllara "Acaba evlilik teklifi mi aldı?" soruları geldi. İbrahim Kutluay'la olan evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener'in kızı İrem İngiltere'de eğitim görürken, Ömer ise İspanya'nın Real Madrid takımında basketbol oynuyor.