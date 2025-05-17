Saçlarına kıyamayan Aslıhan Güner’den olay açıklama: Sigorta mı yaptırdı?

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Aslıhan Güner, önceki gün yüzü olduğu saç bakım markasının Kuruçeşme'de gerçekleşen lansmanına katıldı. Güner'i eşi Mert Kılıç ve kız kardeşleri yalnız bırakmadı. Saçını sigortalattığı haberlerine Güner, "İyi bir saçım var, bunun için Allah'a şükrediyorum. Maalesef setlerde çok müdahaleye maruz kalıyorum. En çok saç rengini değiştiren oyunculardan biriyim. Bir süre sonra sıkıntıya giriyor. Böyle bir şey düşünmedim ama şu an mantıklı hale geldi. Neden olmasın? Her kadın için saçı önemlidir" dedi.





'GEREKENİ YAPARIM'

Güner, "Proje için saçınızı kestirmeniz gerekirse yapar mısınız?" sorusuna, "Tabii ki kestiririm. Oyuncu olarak dış görünüşümle ilgili bir şey değiştirmem gerekirse gerekeni yaparım. Öyle bir korkum yok" yanıtını verdi. "En güvenilir isimler arasında yer almasına" oyuncu, "İnanılmaz mutluluk veriyor. Sektörde 22 yılındayım. Hep kendim olmaya ne hissediyorsam ne düşünüyorsam ve nasılsam onu yansıtmaya çalıştım" şeklinde konuştu.