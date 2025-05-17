Göksel’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Takipçileri yoğum yağmuruna tuttu!

Şarkılarıyla her dönem çok konuşulan Göksel, bu sefer ise değişimiyle gündem oldu. At çiftliğine giden Göksel, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği Göksel'e "Estetiği abarttı" ve "Bu ne hal?" yorumları yapıldı.



Göksel, verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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