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Alina Boz minik depremzede kalplere dokundu!

Alina Boz, Adıyaman’da düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklarla buluştu. Güzel oyuncu çocuklarla oyunlar oynayıp, gülümsemelerine eşlik etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Alina Boz minik depremzede kalplere dokundu!

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Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından hayata geçirilen "Oynaya Oynaya" projesinin lansmanı önceki gün Adıyaman'daki konteyner kentte bulunan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde gerçekleşti. Güzel oyuncu Alina Boz da katılarak projeye destek verdi.

Boz, proje kapsamında Adıyaman'daki çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti.

UMUT VE MUTLULUK
Burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Boz, şunları söyledi: "Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Gerçekleştirilen bu etkinlik, çocukların duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitici kutu oyunları geliştirmiş. Az önce çocuklarla birlikte oyunlar oynadım. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bana da büyük bir mutluluk verdi."

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