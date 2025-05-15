İş dünyasını buluşturan açılış!

İstanbul'un kalbinde, üst segment markaları buluşturarak şehrin yeni cazibe merkezi olacak bir projenin lansman gecesinde sevilen sanatçı Erol Evgin sahne aldı.

İş dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu geceye Kazım Türker ev sahipliği yaptı. Önceki akşam Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen etkinlikte perakende sektörünün önde gelen markalarının temsilcileri bir araya geldi.

Melike Öcalan'nın sunuculuğunu yaptığı geceye; Abdullah Kiğılı, Ahmet Hotiç, Cem Boyner, Cüneyt Güneş, Dursun Özbek, Fatih Akbacakoğlu, Hilal Suerdem, Nejdet Ayaydın, Süleyman Orakçıoğlu, Tahsin Özlenir katıldı.