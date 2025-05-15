Fahriye Evcen’den nostaljik paylaşım: Boğaziçi’nde set hatırası

Fahriye Evcen, atv'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medyada yayınladıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ünlü çiftten Evcen, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.

SET HATIRASI

38 yaşındaki Fahriye Evcen, reklam çekimleri için yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'ne gitti. Ünlü isim, kampüste verdiği pozları sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Evcen, paylaştığı karelere "Eski yuvamda bir set hatırası" notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Evcen'in paylaşımına ilk yorum ise eşi Özçivit'ten geldi. Özçivit, eşinin kampüsten yaptığı paylaşıma kalp emojileriyle karşılık verdi.