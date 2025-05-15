Cannes’da yasağa uydular! Kırmızı halıda bambaşka bir hava

Cannes Film Festivali, önceki gün öğleden sonra Fransa'nın güneyinde resmen başladı. Her zamanki gibi, festivalle birlikte kırmızı halı seremonisi de geldi.

Palais des Festivals et des Congrès'nin ikonik merdivenleri, bir kez daha sinematik ihtişamın podyumuna dönüştü. Bella Hadid, Halle Berry gibi uluslararası film yıldızları ve ünlüler, Fransız Rivierası'na moda şovlarını da taşıdı. Bu yıl kırmızı halının kadınları, 'şaşırtıcılık' yerine zarafeti tercih etti.

Çünkü Cannes Film Festivali, bu yıl festivalin önüne geçmesi sebebiyle 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirdi. Bu kural festivalden sadece 24 saat önce açıklandı. Kuralın ardından festivalde, eski Hollywood ihtişamını yansıtan, rafine ve sofistike elbiseler bambaşka bir atmosfer yarattı.