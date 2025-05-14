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Çağla Şıkel oğlu Kuzey'in ilişkisi hakkında samimi açıklamalar: Kaynanalık yapacak biri değilim

Emre Altuğ’dan olan çocukları büyüyen Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey’in ilişkisi hakkında konuştu. Şıkel, "Onlarla beraber geziyorum" derken, kaynanalık yapmadığını söyledi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Çağla Şıkel oğlu Kuzey’in ilişkisi hakkında samimi açıklamalar: Kaynanalık yapacak biri değilim

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Ünlü manken ve sunucu Çağla ŞIkel, önceki akşam Ortaköy'de bir defileye katıldı. Zarafetiyle göz dolduran Şikel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Şıklık sizi yoruyor mu?" sorusuna içtenlikle cevap veren ünlü manken, "İşimin bir parçası şıklık, hiç yorulmuyorum. İyi görünmeyi seviyorum" diyerek modaya olan ilgisini dile getirdi.

Yaz planlarından da bahseden güzel manken, "Yaz geliyor, Çeşme'ye gideceğiz. Çocuklar çok seviyor, zaten babaları da orada, benim ailem de orada" diyerek sezonu Ege'de açacaklarını söyledi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SADECE DESTEKLİYORUM
Annelik konusundaki duygularını da paylaşan Şıkel, "Çocuklar harika, inanılmazlar. Onlara hayranım. Her geçen gün onların yolculuklarına eşlik edebilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok şükür ki yanlarındayım" dedi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Çocukların aşk hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise içtenlikle yanıt veren Şıkel, "Ben kaynanalık yapacak birisi asla değilim. Kuzey'in ilişkisi istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Onlarla beraber geziyorum, onların hayatının ilk aşkı... Sadece destek veriyorum. Onlar buluşsun diye uğraşıyorum" diyerek güldü.

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