Çağla Şıkel oğlu Kuzey’in ilişkisi hakkında samimi açıklamalar: Kaynanalık yapacak biri değilim

Ünlü manken ve sunucu Çağla ŞIkel , önceki akşam Ortaköy'de bir defileye katıldı. Zarafetiyle göz dolduran Şikel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"Şıklık sizi yoruyor mu?" sorusuna içtenlikle cevap veren ünlü manken, "İşimin bir parçası şıklık, hiç yorulmuyorum. İyi görünmeyi seviyorum" diyerek modaya olan ilgisini dile getirdi.

Yaz planlarından da bahseden güzel manken, "Yaz geliyor, Çeşme'ye gideceğiz. Çocuklar çok seviyor, zaten babaları da orada, benim ailem de orada" diyerek sezonu Ege'de açacaklarını söyledi.